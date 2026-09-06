Путин отметил государственным орденом сына Кадырова
Президент Путин наградил Ахмата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Российский президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя правительства и министра спорта Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба администрации чеченского правительства в официальном телеграм-канале.
Глава государства уже подписал соответствующий указ. Награду сыну руководителя региона вручили за эффективную работу на государственном посту и успехи в управленческой деятельности.
В региональном правительстве отметили высокий профессионализм руководителя ведомства. Представители администрации подчеркнули, что за короткий срок работы в министерстве спорта он сумел показать высокие результаты и зарекомендовал себя как грамотный специалист.
Также в сообщении указали, что чиновник продолжает курс первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ахмат Кадыров — старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ему 20 лет. В 2026 году Рамзан Кадыров назначил сына исполняющим обязанности заместителя председателя правительства регионa. Также Ахмат Кадыров возглавляет министерство по физической культуре и спорту Чечни.