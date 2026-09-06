Путин отметил государственным орденом сына Кадырова

Российский президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя правительства и министра спорта Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба администрации чеченского правительства в официальном телеграм-канале .

Глава государства уже подписал соответствующий указ. Награду сыну руководителя региона вручили за эффективную работу на государственном посту и успехи в управленческой деятельности.

В региональном правительстве отметили высокий профессионализм руководителя ведомства. Представители администрации подчеркнули, что за короткий срок работы в министерстве спорта он сумел показать высокие результаты и зарекомендовал себя как грамотный специалист.

Также в сообщении указали, что чиновник продолжает курс первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ахмат Кадыров — старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ему 20 лет. В 2026 году Рамзан Кадыров назначил сына исполняющим обязанности заместителя председателя правительства регионa. Также Ахмат Кадыров возглавляет министерство по физической культуре и спорту Чечни.