Путин отметил динамику экономического роста Москвы

Москва развивается хорошими темпами, динамика роста экономики увеличивается из года в год. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Сергеем Собяниным.

«Много раз об этом говорил, и нелишним будет повторить: мы гордимся Москвой», — подчеркнул глава государства.

Собянин рассказал о значительном росте инвестиций, успехах программы реновации и помощи ДНР и ЛНР.

Ранее президенту показали выставку беспилотных гражданских систем и рассказали, что первые пассажиры московского метро боялись чертей, поэтому им разрешалось курить в вагонах. На это глава государства отреагировал шуткой.

Кроме того, по словам Собянина, в поездах были удобные сиденья и играла музыка, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.