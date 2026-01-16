«Чертей отгонять надо». Путин пошутил о страхах москвичей

Путин пошутил о чертях в московском метро

Президенту России Владимиру Путину на выставке беспилотных гражданских систем рассказали о суевериях горожан, которые в прошлом веке боялись спускаться в подземку. Видео с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале .

Глава государства осмотрел ретропоезд, интерьер которого воссоздали в стиле 1935 года — времени запуска первой линии метро. Мэр Москвы Сергей Собянин сопровождал президента и рассказывал о деталях оформления вагонов.

Во время экскурсии Путину рассказали, что в первые годы работы метро москвичи опасались чертей в подземке, поэтому пассажирам даже разрешали курить в вагонах.

«Чтобы отгонять [чертей]? Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», — с юмором отметил президент.

Собянин добавил, что для успокоения пассажиров в поездах устанавливали удобные сиденья, а в пути играл патефон.

«Чтобы психологически снять напряжение, показать, что все безопасно», — пояснил мэр.

Ранее стало известно, что к 2030 году в московском метрополитене планируют запустить первую линию с поездами в режиме автоведения.