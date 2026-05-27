Ura.ru: День пограничника празднуют 28 мая в России

В России 28 мая отмечают профессиональный праздник военнослужащих и сотрудников пограничных войск. Об этом напомнило Ura.ru .

Этот день посвящен тем, кто охраняет границы страны, обеспечивая безопасность и суверенитет России. Праздник официально учредили в 1994 году, но чествовать пограничников начали еще в советское время — с 1918 года.

Пограничники несут службу на суше, воде и в воздушном пространстве, контролируя более 60 тысяч километров государственной границы. В День пограничника проводят торжественные мероприятия, парады, встречи ветеранов и награждения.