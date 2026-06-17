Большой состав участников саммита Россия — АСЕАН свидетельствует о взаимном стремлении стран к укреплению партнерства. Об этом в приветственной речи на открытии торжественного приема сказал президент Владимир Путин.

Встреча началась в зале Театра имени Галиасгара Камала в Казани.

«Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что подписанные по итогам саммита документы еще сильнее увеличат сотрудничество государств в политике, безопасности, экономике, торговле и инвестициях.

Саммит начался в Казани в среду, 17 июня. Основное заседание пройдет завтра. На встрече участники обсудят вопросы стратегического взаимодействия между странами, а по итогам подпишут Казанскую декларацию и Комплексный план действий Россия — АСЕАН.

В первый день Владимир Путин провел переговоры с султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкиахом. В ходе общения российский лидер подчеркнул, что партнерство с АСЕАН стало одним из факторов стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.