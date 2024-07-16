Путин откроет дорожные объекты в нескольких регионах России

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отроет дорожные объекты. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, дорожного строительства», — сказал он.

По словам Пескова, глава государства в режиме видеоконференции откроет обход Тольятти в Самарской области. Он назвал этот участок дороги очень важным. Также 16 июля откроют и другие объекты.

Путин планирует самостоятельно за рулем проехать по Северному обходу Твери — трассе М-11 «Нева». Песков уже оценил новую дорогу и назвал ее шикарной. Официальный представитель Кремля заметил, что синкретический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить. По его мнению, он огромен.

Также Песков раскрыл планы насчет проведения прямой линии с президентом. Он уточнил, что она состоится ближе к Новому году.

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