Путин отказался признавать решения Международного уголовного суда

Международный уголовный суд не имеет универсального значения, Россия не признает его вердиктов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран БРИКС, его процитировала пресс-служба Кремля.
«Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Также как и многие другие страны мира», — подчеркнул президент.
Он предложил обойти его решения об арестах, подписав межправительственные соглашения между странами.
Ранее Досудебная палата МУС выписала ордер на «арест» Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Однако выполнять это распоряжение, несмотря на ратификацию Римского статута, уже отказалась Монголия.
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