Путин отказался признавать решения Международного уголовного суда

Международный уголовный суд не имеет универсального значения, Россия не признает его вердиктов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран БРИКС, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Также как и многие другие страны мира», — подчеркнул президент.

Он предложил обойти его решения об арестах, подписав межправительственные соглашения между странами.

Ранее Досудебная палата МУС выписала ордер на «арест» Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Однако выполнять это распоряжение, несмотря на ратификацию Римского статута, уже отказалась Монголия.