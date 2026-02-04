Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя

Президент Владимир Путин своим указом освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Указ опубликовали на сайте правовой информации .

Эту должность Иванов занимал с 2016 года. При этом он остался постоянным членом Совета безопасности.

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем высшие курсы КГБ СССР, владеет английским и шведским языками. Проработал в КГБ, а затем в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности 17 лет, бывал в заграничных командировках.

В 1998 году стал заместителем Путина в Федеральной службе безопасности, через год стал вместо него секретарем Совбеза, с 2001 по 2007 годы — министр обороны.

С 2005 по 2007 и с 2008 по 2011 годы был вице-премьером, с 2007 по 2008 — первым заместителем премьер-министра Виктора Зубкова. С 2011 по 2016 годы руководил Администрацией президента.

Ранее Путин назначил двух новых заместителей генерального прокурора.