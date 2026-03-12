Путин освободил от должности первого замминистра МВД Горового
Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел. На его место назначили Андрея Курносенко.
Указ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, подписан 12 марта.
Несколько дней назад «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Горовой покинет пост. Он занимал эту должность с июня 2011 года, в 2013-м ему присвоили звание генерал-полковника полиции.
Газета предполагала, что врио первого замминистра может стать статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов, однако президент указом назначил Андрея Курносенко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Андрея Цыганова из-за выхода на пенсию. Он занимал этот пост с 2004 года и участвовал в разработке антимонопольного законодательства.