Путин остро пошутил в ответ на оговорку журналиста

Путин пошутил в ответ на ошибку журналиста о встрече с Трампом

Журналист оговорился в беседе с Владимиром Путиным. Президент России поддержал репортера шуткой, сообщило РИА «Новости» .

Представитель прессы задал главе государства вопрос на заводе беспилотников. Журналист поинтересовался: «А когда вы уже с Путиным встретитесь?». Затем он быстро исправился — репортер имел в виду Дональда Трампа.

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — не растерялся российский президент.

Ранее глава России Владимир Путин высоко оценил результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде. На встрече стороны, в числе прочего, договорились начать процесс по урегулированию украинского кризиса. Обсуждалась и организация возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Владимир Путин добавил, что у него есть желание встретиться с американским лидером. И констатировал, что такое мероприятие следует подготовить заранее, чтобы получить конструктивный результат.