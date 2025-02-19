Путин остро пошутил в ответ на оговорку журналиста
Путин пошутил в ответ на ошибку журналиста о встрече с Трампом
Журналист оговорился в беседе с Владимиром Путиным. Президент России поддержал репортера шуткой, сообщило РИА «Новости».
Представитель прессы задал главе государства вопрос на заводе беспилотников. Журналист поинтересовался: «А когда вы уже с Путиным встретитесь?». Затем он быстро исправился — репортер имел в виду Дональда Трампа.
«Каждый день! В зеркало смотрюсь», — не растерялся российский президент.
Ранее глава России Владимир Путин высоко оценил результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде. На встрече стороны, в числе прочего, договорились начать процесс по урегулированию украинского кризиса. Обсуждалась и организация возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Владимир Путин добавил, что у него есть желание встретиться с американским лидером. И констатировал, что такое мероприятие следует подготовить заранее, чтобы получить конструктивный результат.