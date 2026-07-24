Путин осмотрел в Иркутске образец модернизированного Як-130М

Президент Владимир Путин изучил опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М во время посещения Иркутского авиационного завода ПАО «Яковлев». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Борт оснастили передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений. В их число вошли ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Летчик-испытатель Александр Гуськов назвал Як-130М полноценным легким истребителем, который превосходит возможности предшественника.

Глава государства обратил внимание, что борт должен решать различные задачи в зоне СВО, включая поражение безэкипажных катеров и крупных коптеров.

Во время посещения объекта президент поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310. Сейчас борт готовят к первому полету. Также Путин по просьбе генерального директора завода Андрея Сойнова оставил для коллектива памятную подпись на плакате с изображением самолетов Як и МС-2.