Путин в Иркутске осмотрел самолет полностью российского производства
Путин осмотрел на заводе новый пассажирский самолет МС-21-310
Российский лидер Владимир Путин осмотрел на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» новый полностью отечественный лайнер МС-21-310. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 содержит комплектующие и системы только российского производства.
По информации ТАСС, глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что это первый серийный образец, сейчас он готовится к первому полету.
Также на предприятии собирают 18 таких лайнеров, предназначенных для поставки авиакомпании «Аэрофлот». Они находятся на разных стадиях готовности.
Готовые машины передадут заказчику по окончании сертификационных испытаний и после одобрения Росавиации в 2027 году.
Директор авиапредприятия Андрей Сойнов поделился планами нарастить темпы серийного производства до 36 самолетов в год.
Ранее Путин отмечал, что российская авиатехника по многим параметрам превзошла западные аналоги.