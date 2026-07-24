Путин в Иркутске осмотрел самолет полностью российского производства

Российский лидер Владимир Путин осмотрел на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» новый полностью отечественный лайнер МС-21-310. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 содержит комплектующие и системы только российского производства.

По информации ТАСС, глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что это первый серийный образец, сейчас он готовится к первому полету.

Также на предприятии собирают 18 таких лайнеров, предназначенных для поставки авиакомпании «Аэрофлот». Они находятся на разных стадиях готовности.

Готовые машины передадут заказчику по окончании сертификационных испытаний и после одобрения Росавиации в 2027 году.

Директор авиапредприятия Андрей Сойнов поделился планами нарастить темпы серийного производства до 36 самолетов в год.

Ранее Путин отмечал, что российская авиатехника по многим параметрам превзошла западные аналоги.