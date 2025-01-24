Лавров назвал условие, при котором восстановится диалог России и США
Лавров: Россия готова к диалогу, если США при Трампе будут учитывать ее интересы
Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ.
«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать — значит, все останется как есть», — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что российские власти не питают иллюзий насчет Трампа и хорошо помнят, что на первом сроке по масштабам санкций он оставил позади своих предшественников. По мнению Лаврова, отношения двух стран «предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва». При этом он приветствовал сигналы о желании наладить общение.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов контактировать с Трампом и ожидает сигнала от США.