Россиянам напомнили о возможности получить 350 тысяч рублей от государства

РИА «Новости»: государство может выделить до 350 тысяч рублей по соцконтракту

Россияне с низким доходом могут оформить финансовую помощь от государства по социальному контракту — в отдельных случаях сумма поддержки достигнет 350 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Наиболее крупную сумму смогут получить те, кто планирует направить деньги на предпринимательские цели.

«Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», — сказал Гиринский.

Экономист пояснил, что такая мера предназначена для малоимущих граждан и семей. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, причем по причинам, не зависящим от заявителя.

Как отметил Гиринский, социальный контракт заключают на определенный срок — как правило, от трех месяцев до года. Его продолжительность зависит от того, на какие цели будут выделены средства и какой формат поддержки нужен конкретному человеку или семье.

«Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения», — заключил специалист.

При этом сам механизм поддержки задумали как способ улучшить материальное положение человека не разовой выплатой, а через конкретный план действий — например, запуск собственного дела или развитие подсобного хозяйства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане смогут получить инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если их вернули работодателю.