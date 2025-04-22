Песков: Путин оговорился, сообщив о неполадках со связью при беседе с да Силвой

Президент России Владимир Путин оговорился, сообщив о технических неполадках во время телефонного разговора с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, он оговорился, речь шла о телефонном разговоре с [президентом ЮАР Сирилом] Рамафосой», — сказал он.

Песков уточнил, что 21 апреля Путин провел два телефонных разговора — с да Силвой и главой ЮАР.

До этого глава государства сообщил, что его разговор с бразильским лидером прерывался пять раз. Ему пришлось сидеть и ждать, когда восстановится связь. Это происходило по техническим причинам.

Путин упомянул про разговор с Рамафосой на муниципальном форуме «Малая родина — сила России», прошедшем в Национальном центре «Россия». Лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, в частности, в области инвестиций, торговле и экономике.

Кроме того, российский президент поздравил Рамафосу и весь народ республики с предстоящим национальным праздником — Днем свободы.

Ранее Путин прокомментировал решение лидеров иностранных государств, планирующих посетить Россию в День Победы. По его словам, у них больше мужества, чем у тех, кто им пытается им угрожать.