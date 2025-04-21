Путин: у лидеров государств, которые приедут в Россию на 9 Мая, много мужества

У планировавших приехать в Россию лидеров иностранных государств гораздо больше мужества, чем у тех, кто им угрожает. Об этом на церемонии награждения победителей и лауреатов II Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил президент страны Владимир Путин.

«У тех, кто собирается приезжать в Россию на празднование Победы, гораздо больше мужества, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил высокопоставленных чиновников и европейских лидеров посетить Киев на 9 Мая. Он призвал союзников Украины продемонстрировать единство.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «театром абсурда» желание Зеленского собрать в Киеве европейских лидеров. По ее словам, именно так можно назвать действия Запада в течение последних десяти лет.