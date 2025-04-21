У планировавших приехать в Россию лидеров иностранных государств гораздо больше мужества, чем у тех, кто им угрожает. Об этом на церемонии награждения победителей и лауреатов II Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил президент страны Владимир Путин.
«У тех, кто собирается приезжать в Россию на празднование Победы, гораздо больше мужества, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать», — заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
пригласил высокопоставленных чиновников и европейских лидеров посетить Киев на 9 Мая. Он призвал союзников Украины продемонстрировать единство.
Представитель МИД России Мария Захарова
назвала «театром абсурда» желание Зеленского собрать в Киеве европейских лидеров. По ее словам, именно так можно назвать действия Запада в течение последних десяти лет.
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