Путин официально утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Российский лидер Владимир Путин утвердил закон о введении новой памятной даты — 19 апреля будут отмечать как День памяти жертв геноцида советского народа, который совершили нацисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Группа депутатов внесла проект закона в ГД в ноябре. В пояснительной записке указывали, что закрепление новой памятной даты послужит значимым вкладом в борьбу с искажением исторических фактов.

В тексте также подчеркнули, что сохранение правды о подвиге советского народа в годы ВОВ – это святая обязанность потомков победителей перед ушедшим, живущим и будущим поколениями.

Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что более 13 миллионов советских граждан погибли в период нацистской оккупации — фашисты уничтожили миллионы людей. Ни одна страна во время ВОВ не понесла таких огромных потерь, как СССР.

Также Володин напомнил о том, как важно сберечь память о подвиге предков, освободивших мир от нацизма, и не позволить никому стереть правду о преступлениях фашистов и героизме советских людей.