Патриотический час для студентов и школьников прошел в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф для студентов Российской академии туризма и учащихся лицея имени Павла Стрельцова провели патриотический час «Народные герои Воскресенской земли». Учащимся напомнили о важности памятных дат декабря, связанных с военной историей.

Мероприятие, организованное в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия», открыли депутаты округа Жанна Мишина и Геннадий Коротеев. Они рассказали ребятам том, в честь каких событий отмечают День Неизвестного солдата и День Героев Отечества, о роли этих праздников в истории страны.

Также перед студентами и школьниками выступил почетный гражданин Воскресенска, председатель Совета ветеранов городского округа Воскресенск Василий Дацюк. Гость подчеркнул, что 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве за Москву. Для воинов и тружеников Воскресенска, которые внесли свой вклад в разгром фашистов на подступах к столице, это важная дата.

Член Российского военно-исторического общества и Союза писателей России Марина Горидько представила собравшимся свою новую книгу «Исполню свой долг со всеми качествами русского воина». Она посвятила эту работу письмам с фронта, которые отправляли братья Шараповы из поселка Колыберево Воскресенского района.