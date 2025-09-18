Путин предостерег от соблазна «напечатать денег и раздать»

Соблазн «напечатать денег и раздать» существует, однако это приведет к инфляции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в Ново-Огареве.

По словам российского лидера, в таком случае положение некоторых уязвимых категорий россиян может только ухудшиться.

«Нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что меры по снижению инфляции в России дают результат: ее темпы снизились на 0,7% за месяц, а ВВП начал расти. По его словам, снижение инфляции должно позитивно отражаться на деловой активности и инвестициях.