Путин обсудил со Старовойтом нацпроекты Минтранса

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава ведомства доложил президенту о реализации основных транспортных проектов и планах Минтранса до 2030 года.

По его словам, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России идет широкомасштабное обновление общественного транспорта.



«До 2030 года сформировали два национальных проекта: „Инфраструктура для жизни“ и „Эффективная транспортная система“. Также Минтранс создал проект „Речные магистрали“», — отметил Старовойт.

Кроме того, ведомство ввело в работу участок четырехполосной дороги длиной 10 километров в ДНР, открыло 11 километров обхода поселка Октябрьский на трассе М-5 «Урал» и закончило строительство автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Минтранс завершил строительство вспомогательной инфраструктуры и перрона аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, а в Якутске ввел в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. В Мариуполе открыли железнодорожный вокзал, продолжается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Открыли угольный терминал в Приморье, реконструирован причал № 2 Мурманского морского торгового порта, а в Калининградской области ввели первую пусковую очередь морского терминала», — заключил он.

Ранее Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда.