Путин обсудил с Советом безопасности внешнюю политику России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсудили вопросы внешней политики страны, сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава государства отметил, что его доклад посвящен одному из направлений внешнеполитической деятельности.

В совещании приняли участие главы правительства, Совета Федерации и Государственной думы Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Также там присутствовали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и другие руководители.

В апреле на оперативном совещании с Совбезом президент обсудил с его членами меры по борьбе с преступностью, а также предупреждению и пресечению правонарушений.