Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступностью

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по борьбе с преступностью на оперативном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждался вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, борьбе с преступностью», — уточнили в пресс-службе.

Глава государства попросил доложить по этой теме генерального прокурора России Александра Гуцана. На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие представители госструктур.

На прошлой неделе Путин обсудил с членами Совета безопасности взаимоотношения со странами СНГ. Он отметил, что между государствами есть множество взаимных интересов как в сфере культуры, так и в других областях. К тому же, по его словам, много граждан СНГ заключают смешанные браки.

В начале апреля главной темой совещания президента с Совбезом стала борьба с финансированием терроризма.