Путин обсудил с Совбезом борьбу с финансированием терроризма

Президент Владимир Путин обсудил на совещании Совета безопасности меры по борьбе с финансированием терроризма. С докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников.

«У нас сегодня очень важный вопрос: противодействие финансированию терроризма и иной преступной деятельности», — заявил он.

На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Предыдущее заседание состоялось неделю назад и касалось взаимодействия между Россией и Европой. С презентацией выступил Лавров.

Ранее Путин заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом должна оставаться одним из ключевых направлений работы Генеральной прокуратуры. Он отметил, что в прошлом году заметно возросло число террористических актов, что требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.