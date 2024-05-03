Путин обсудил с лидером Таджикистана ситуацию вокруг трудовых мигрантов | 360°

Власть 03 мая 2024, 15:37 Путин обсудил с лидером Таджикистана ситуацию вокруг трудовых мигрантов Путин пообщался по телефону с лидером Таджикистана Рахмоном РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Они обсудили вопросы совместного участия в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в Москве, на которые пригласили Рахмона, и обменялись мнениями по «некоторым актуальным двусторонним темам». Среди таковых были сотрудничество в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере.

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Путин и Рахмон договорились совершенствовать механизмы партнерства по линии профильных министерств и ведомств и совместно пресекать попытки «определенных сил», активизировавшиеся в последнее время, «искусственно нагнетать ситуацию» вокруг трудовых мигрантов, в частности из Таджикистана, в России. Проверенные временем братские отношения между народами РФ и Таджикистана не пострадают, выразили уверенность лидеры.

Владимир Путин также провел совещание по экономическим вопросам.