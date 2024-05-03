Путин обсудил с лидером Таджикистана ситуацию вокруг трудовых мигрантов | 360°

03 мая 2024, 15:37
Путин обсудил с лидером Таджикистана ситуацию вокруг трудовых мигрантов
Путин пообщался по телефону с лидером Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Они обсудили вопросы совместного участия в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в Москве, на которые пригласили Рахмона, и обменялись мнениями по «некоторым актуальным двусторонним темам». Среди таковых были сотрудничество в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере.
Реклама
Путин и Рахмон договорились совершенствовать механизмы партнерства по линии профильных министерств и ведомств и совместно пресекать попытки «определенных сил», активизировавшиеся в последнее время, «искусственно нагнетать ситуацию» вокруг трудовых мигрантов, в частности из Таджикистана, в России. Проверенные временем братские отношения между народами РФ и Таджикистана не пострадают, выразили уверенность лидеры.
Владимир Путин также провел совещание по экономическим вопросам.
День Победы 9 мая
Мигранты
Россия
Владимир Путин
Таджикистан
Реклама
Реклама