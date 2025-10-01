Путин обсудил с членами Совбеза вопросы информбезопасности
Главной темой заседания Совбеза стали вопросы информационной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин, часть видеозаписи мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.
Встречу провел глава государства, он заслушал доклады участников Совбеза.
«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы обсудим сегодня с вами некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты этой проблемы», — отметил Путин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента на заседании клуба «Валдай». Путин зачитает речь 2 октября, во второй половине дня. Песков объяснил, что выступление главы государства с нетерпением ждут во все мире.
По его словам, главной темой «Валдая» станет вопрос глобальной полицентричности. Участники мероприятия обсудят, как можно перестроиться на эту новую систему.