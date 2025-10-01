Президент Владимир Путин выступит с речью на заседании клуба «Валдай», и его доклад будут обсуждать во всем мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства зачитает речь во второй половине дня.

«Без преувеличения — во всем мире это выступление ждут с нетерпением. И как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — отметил Песков.

По его словам, выступление Путина будет концептуальным и не поменяется из-за сиюминутной конъюнктуры. Представитель Кремля добавил, что на Валдае будут много говорить о полицентричном мире. Участники клуба расскажут о своем видении того, как можно перестроиться на эту новую систему, уточнил Песков.

Ранее он заявил, что подготовка встречи Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не ведется. По его мнению, с помощью одних контактов на высшем уровне нельзя решить такую комплексную и сложную проблему, как конфликт на Украине.