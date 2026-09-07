Путин обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле .

Российский и азербайджанский лидеры обсудили вопросы гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества. Главы государств также договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Последний раз президенты созванивались в конце июля. Тогда стороны отмечали конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили готовность к дальнейшему углублению партнерства.

На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Ильхам Алиев заявлял, что Россия и Азербайджан нормализовали отношения.