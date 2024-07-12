Путин обсудил работу ОПК с членами Совета безопасности
Путин по видеосвязи провел совещание с Совбезом
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, главной темой обсуждения стали вопросы работы ОПК. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства обсудил дополнительные меры обеспечения бесперебойной и слаженной работы оборонных предприятий. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и другие члены Совбеза.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что курировать тему ОПК по-прежнему будут первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и помощник президента Алексей Дюмин. Пресс-секретарь Путина отметил, что они вместе занимаются этой объемной темой, распределяя обязанности каждый по своим направлениям.