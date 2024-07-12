Путин обсудил работу ОПК с членами Совета безопасности

Путин по видеосвязи провел совещание с Совбезом

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, главной темой обсуждения стали вопросы работы ОПК. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обсудил дополнительные меры обеспечения бесперебойной и слаженной работы оборонных предприятий. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и другие члены Совбеза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что курировать тему ОПК по-прежнему будут первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и помощник президента Алексей Дюмин. Пресс-секретарь Путина отметил, что они вместе занимаются этой объемной темой, распределяя обязанности каждый по своим направлениям.

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