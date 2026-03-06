Путин обсудил повышение эффективности техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании опыт, накопленный с начала СВО. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин провел совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции», — процитировало пресс-секретаря главы государства РИА «Новости».

В обсуждении участвовали представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генштаба, командующие военными округами и руководители предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее Путин назвал сферу связи одной из самых важных в ВС РОссии. Он подчеркнул, что без нее невозможно полноценное управление войсками.