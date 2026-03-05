Путин назвал сферу связи одной из самых важных в Вооруженных силах

Без эффективно работающей связи невозможно полноценное управление войсками. Об этом заявил президент Владимир Путин , принимая в Кремле женщин разных профессий в преддверии 8 Марта.

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» — спросил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет проблем с ведением телеграм-канала из-за ограничений против мессенджера. Он подчеркнул, что многие россияне за границей и иностранцы интересуются происходящим в России и властям необходимо доводить до них важную информацию.