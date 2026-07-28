Путин обсудил по телефону с Алиевым двустороннюю и международную повестку

Российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора дали позитивную оценку конструктивному характеру двусторонних отношений и активизации контактов между правительствами и профильными ведомствами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств», — указали в пресс-службе.

Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного партнерства.

Ранее Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума заявил, что Россия и Азербайджан нормализовали отношения. Он отметил, что они развиваются позитивно. Глава республики придает этим связям большое значение, все трудности остались позади.