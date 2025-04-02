Путин обратится с посланием Федеральному собранию не раньше мая

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию не раньше мая. Об этом сообщил на ежедневном брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До майских праздников вряд ли, таких планов нет», — процитировала слова Пескова «Газета.Ru».

Представитель Кремля пообещал конкретизировать дату, когда появится дополнительная информация. При этом еще в ноябре он сообщал, что Путин уже готовится к посланию.

Президент обращается к Федеральному собранию — депутатам и сенаторам — с посланием каждый год. Согласно Конституции, в нем глава государства рассказывает о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства. При этом конкретное содержание выступлений и выдвигаемые тезисы остаются на усмотрение самого первого лица.

В 2024 году послание состоялось 29 февраля. В нем Путин огласил план развития страны на ближайшие шесть лет, в частности запустил новые национальные проекты. Наибольшую известность среди них получила кадровая программа «Время героев» для участников специальной военной операции.