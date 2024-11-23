Путин начал готовить послание Федеральному собранию на 2025 год

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце зимы или весной 2025 года. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, к этому событию уже начали готовиться.

«Оно готовится заблаговременно, этот процесс — растянутый во времени», — подчеркнул Песков.

Точную дату пресс-секретарь президента не назвал, но выразил уверенность, что Путин не станет оглашать послание Федеральному собранию до конца этого года.

«Не этот [год]. Сейчас, собственно, послание оглашается традиционно весной где-то, в конце зимы», — добавил представитель Кремля.

Ранее он объяснил, что Путин в последнем обращении предупредил о последствиях безрассудных действий Запада по Украине. Российская сторона не может не реагировать ни них, и поэтому она четко продемонстрировала свои возможности, а также «контуры ответных действий», отметил Песков.