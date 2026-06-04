Прозападные настроения Армении никого не удивили. Стоящие за премьер-министром республики Николом Пашиняном политические силы никогда этого не скрывали. Об этом в беседе с лидерами мировых информационных агентств на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в этом нет ничего плохого, потому что любая страна может выбирать приоритетных партнеров, особенно в сфере экономики.

«У России только одна просьба к Армении — провести референдум по ЕС как можно скорее», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что Россия сохранит нормальные отношения с республикой вне зависимости от того, как путь она выберет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 1 июня, заявил об отсутствии оснований для проведения референдума по выбору между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Он пояснил, что если в одной организация республика уже состоит и продолжает работать, то во второй не считается даже подавшей заявку на вступление. Поэтому выбор между блоками носит теоретический характер и выносить его на референдум не имеет смысла.