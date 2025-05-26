Путин обратил внимание на важность экономического суверенитета

Без экономической независимости страна не может получить суверенитет в других областях. Об этом в ходе встречи с представителями деловых кругов России заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за последние два года российская экономика росла опережающими темпами. По его словам, страна смогла занять четвертое место в мире по паритету покупательской способности благодаря работе представителей отечественного бизнеса.

«Именно напряженный каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху — успеху своего дела, своей компании, а в конечном итоге, без всякого преувеличения, и к успеху всей страны», — добавил глава государства.

Путин проводит встречу с руководителями компаний, которые успешно занимаются импортозамещением, а также активно осваивают внешние рынки и создают в регионах новые рабочие места. Ранее президент призвал разработать механизмы поддержки для отечественного бизнеса.