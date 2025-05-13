Путин обратил внимание на улыбку Набиуллиной

Путин: если Набиуллина улыбается, то все хорошо

Если председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина улыбается, то все хорошо. Об этом на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Во время мероприятия российский лидер поинтересовался, присутствует ли представитель Центробанка. Набиуллина ответила, что находится на связи, и улыбнулась. Путин оценил позитивный настрой главы регулятора и предположил, что дела идут в гору.

«Вы видите, тоже улыбается, значит все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин прокомментировал высокий уровень инфляции. Он назвал ее одной из главных проблем страны и указал на необходимость снизить этот показатель, не заморозив экономику.

Несмотря на инфляцию, в России наблюдается рост ВВП. В 2023 году он поднялся на 4,1%, а в 2024 — на 4,3%.