Путин назвал высокую инфляцию одной из главных экономических проблем

Высокий уровень инфляции является сегодня одной из важнейших проблем российской экономики. Об этом на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Он обратил внимание на необходимость «придавить» инфляцию и при этом не допустить заморозки экономики.

Также глава государства отметил, что ВВП России в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 — на 4,3%. По его словам, российская экономика продемонстрировала существенный рост за последнее время.

Ранее российский лидер предложил по-человечески относиться к зарубежным компаниям, которые покинули страну после 2022 года. Он добавил, что некоторые организации хотели остаться, но не смогли этого сделать из-за санкций, поэтому уходили «со слезами».