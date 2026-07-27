Путин обратил внимание на работу партий в предвыборной кампании

Путин: все партии проведут предвыборную кампанию с уважением к конкурентам

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все партии проведут предвыборную кампанию с соблюдением уважения как к избирателям, так и к оппонентам. Об этом глава государства заявил на встрече с депутатами Госдумы.

«Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу», — сказал он.

Также российский лидер поблагодарил депутатов за работу на благо России. Он отметил, что парламентарии провели масштабную работу в сложной для страны обстановке. Принятые нижней палатой меры усилили государственный суверенитет и обеспечили дополнительную охрану национальных интересов России.

По словам главы государства, примерно из трех тысяч законов, рассмотренных депутатами, две трети поддержали все фракции. Это подтверждает сплоченность разных политических сил.