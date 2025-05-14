Путин обратил внимание на подделку кубанского вина

Президент России Владимир Путин раскритиковал практику подделки кубанского вина при разливе импортного сырья. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его выступление на встрече с представителями «Деловой России».

«Контрафакт принимает сложные формы. В виноделии танкерами завозили виноматериалы и разливали под видом кубанского вина. Какое кубанское вино?» — возмутился Путин.

Глава государства поручил разобраться с этой проблемой. Заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину он велел учесть вопрос контрафакта в онлайн-торговле при подготовке поручений. По словам Путина, правительство и налоговые органы должны контролировать ситуацию совместно с бизнесом.

Также на форуме Путин пошутил, что рассказ про кровати российской марки Hoff придется кстати после выступлений представителей сети ресторанов «Теремок» и группы компаний «Абрау-Дюрсо».