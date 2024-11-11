Путин обратил внимание Меняйло на большое количество ДТП в Северной Осетии

Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Президент обратил его внимание на большое число аварий в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что «ДТП много в республике», Меняйло с этим согласился. Владимир Путин уточнил, что в Северной Осетии аварий больше, чем в среднем по России.

«Я понимаю, что это связано и с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — отметил президент.

Сергей Меняйло ответил, что в республике проводят транспортную реформу. В Северной Осетии уже открыли Центр организации и управления дорожным движением.

Глава республики также рассказал Путину о крупном яблоневом саду. Президент ответил, что несмотря на это в стране наблюдается дефицит яблок.