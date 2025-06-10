Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности по видеосвязи. На нем он обсудил меры по улучшению государственной политики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире», — заявил он.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за уважение к уникальности каждой страны и народа, их традициям и культурным особенностям. У государства много единомышленников.

Глава государства подчеркнул, что традиционные ценности — это нравственные ориентиры, выработанные нашими предками на протяжении веков. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой для человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение, устойчивое к внешнему давлению.

«Такие ценности, определяющие для нас, — это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям», — сказал он.

Важно противостоять попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, идеи, которые разрушают наши ценности, добавил глава государства. По его словам, нужно решительно отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты.

Ранее Путин встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Они обсудили поддержку детского и массового спорта, развитие адаптивных программ, включая помощь участникам СВО, а также взаимодействие с международным спортивным сообществом. Путин напомнил, что важно организовывать мероприятия на национальных площадках.