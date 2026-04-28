Путин поздравил участников и гостей «Дороги на Ялту» с наступающим Днем Победы

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников, гостей и организаторов VIII Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» с наступающим Днем Победы. Поздравление появилось на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что этот творческий проект обрел собственные традиции и сплотил исполнителей из множества государств, для которых священна память о подвиге советского народа в Великую Отечественную Войну. Песни на десятках языков мира, которые прозвучали на фестивальной сцене, отражают переживания каждого, кто тогда бился за Победу.

«Рассчитываю, что „Дорога на Ялту“ пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей, а популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать», — сказал Путин.

Президент пожелал участвующим всего самого доброго и поздравил их с приближающимся праздником — Днем Победы.