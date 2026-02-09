В Кремле объяснили смысл «духа Анкориджа»

Песков: «дух Анкориджа» — набор пониманий, достигнутых в переговорах на Аляске

Под фразой «дух Анкориджа» следует понимать набор пониманий, достигнутых в переговорах между США и Россией на Аляске. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Целый ряд пониманий, напомнил Песков, озвучили еще до встречи в Анкоридже, во время визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Набор пониманий, который достигли, он и есть „дух Анкориджа“», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

«По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести разговоры в закрытом режиме, не заниматься мегафонной дипломатией», — заключил Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что США предлагали России решить украинский вопрос, однако ввели новые санкции вместо сотрудничества.