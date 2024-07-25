Путин обновил состав президиума Государственного совета

Путин включил в президиум Госсовета губернаторов Владимирова и Малкова

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин устроил перестановки в президиуме Государственного совета. Распоряжение опубликовали на сайте правовых актов.

В президиум Госсовета включили губернаторов Ставропольского края Владимира Владимирова, Рязанской области Павла Малкова, Архангельской области Александра Цыбульского и Калужской области Владислава Шапшу. Также в структуру вошли глава Якутии Айсен Николаев и исполняющие обязанности глав Тульской и Самарской областей — Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев, сообщил RT.

Согласно распоряжению Путина, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев будет отвечать за направление «Экономика данных», а губернатор Севастополя Михаил Развозжаев — за «Культуру и традиционные духовно-нравственные ценности».

Ранее кадровые перестановки прошли в Минобороны. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал командующим ВВС —заместителем главнокомандующего ВКС.

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