Путин обнял пожелавшего ему здоровья 100-летнего ветерана Турунова

Пожелание здоровья от 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны адмирала Света Турунова растрогали президента России Владимира Путина: он обнял своего собеседника. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на Красной площади сообщило РИА «Новости» .

Диалог главы государства и участника Великой Отечественной войны прошел после завершения парада Победы, которые они смотрели вместе на центральной трибуне.

«Поклон вам просили передавать. Доброго здоровья. Дай Бог здоровья», — обратился Турунов к президенту.

Путин поблагодарил ветерана за пожелания, пожал ему руку, а после обнял.

Адмирал Свет Турунов отметил 100-летний юбилей в прошлом году. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении Польши и Чехословакии. В марте 1945 года получил серьезные ранения и попал в госпиталь в Донбассе, где встретил День Победы.

После войны Турунов работал над проектами кораблей, включая атомный ледокол «Ленин», и подводных лодок. До 1991 года ветеран был помощником министра обороны СССР. Сейчас входит в «Клуб адмиралов» и, несмотря на почтенный возраст, участвует в общественной работе.

После завершения парада Победы президент России и прибывшие на торжественные мероприятия зарубежные лидеры отправились в Александровский сад, где возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После они почтили минутой молчания память погибших военных у Вечного огня.