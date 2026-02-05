Путин объявил открытым Год единства народов России

Президент Владимир Путин, выступая на просветительском марафоне «Россия — семья семей» в Москве, объявил открытым Год единства народов России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Во время выступления глава государства особо отметил, что во все времена люди из разных городов страны объединялись перед лицом опасности, чтобы защитить общую землю и культуру. Так происходит и сегодня, когда бойцы СВО разных национальностей и вероисповеданий называют друг друга братьями.

«И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство», — добавил Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неравнодушных людей, искренне радеющих за судьбу родной страны, главным достоянием России.