Матвиенко назвала народ главным достоянием России

Главным достоянием России являются люди, которые думают о судьбе страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в новогоднем поздравлении, которое опубликовали на сайте верхней палаты парламента.

«Уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние нашей страны — это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу», — отметила она.

Матвиенко также выразила надежду, что в наступающим 2026 году Россия с честью выдержит все испытания, а все желания ее граждан обязательно сбудутся.

Поздравление главы государства Владимира Путина с Новым годом первыми услышали жители Камчатки и Чукотки. Президент пожелал народу счастья и любви.