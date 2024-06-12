Путин объявил Игры стран БРИКС в Казани открытыми

Фото: РИА «Новости»

Игры стран БРИКС-2024 стартовали в Казани. На церемонии открытия выступил президент Владимир Путин. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва — города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее», — отметил Путин в своей речи.

Игры пройдут с 12 по 24 июня, в Казани для проведения Игр задействовали 15 спортивных объектов. Участие подтвердили более пяти тысяч спортсменов из 97 стран.

Подмосковье на Играх стран БРИКС в Казани представят 77 спортсменов, которые выступят в 17 видах спорта.

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