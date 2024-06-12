Около 77 спортсменов представят Подмосковье на Играх стран БРИКС в Казани

Подмосковье на VI Играх стран БРИКС представят 77 атлетов, которые выступят в 17 видах спорта. Соревнования пройдут с 11 по 26 июня в Казани.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, всего 828 спортсменов вошли в состав сборной России, они поборются за 378 комплектов наград.

Программа Игр включает 27 видов спорта, а подмосковные спортсмены будут соревноваться в боксе, гребле на байдарках и каноэ, гребном спорте, дзюдо, легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, спортивной борьбе, теннисе, фехтовании, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, бадминтоне, каратэ, конном спорте, самбо, ушу.

Участниками соревнований в Казани станут представители более чем 60 стран. Всего в VI Играх будет состязаться 4751 спортсмен.

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