Кремль объяснил отключения интернета обеспечением безопасности

Любые действия, связанные с обеспечением безопасности россиян, оправданы и являются приоритетом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отключении мобильного интернета в разных регионах России.

Он подчеркнул, что угроза со стороны киевского режима очевидна, поэтому требуется применение всех соответствующих мер.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано и является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны. Они не меняются», — привели слова Пескова «Известия».

Отвечая на дополнительный вопрос о создании ведомства, которое займется регулированием отключения мобильного интернета, представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о таких планах, а действующего сейчас механизма в лице антитеррористического комитета и специальных ведомств вполне достаточно.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии 360.ru заявил, что сейчас требования к операторам об отключении мобильного интернета могут направить МЧС, МВД и сотрудники спецслужб. Он подчеркнул, что необходимо выработать единый регламент и четкую структуру для принятия подобных решений.